Originelle Outfits und Wettkämpfe zum Geburtstag

Bei schönstem Sommerwetter feierte der örtliche Schwimmklub am Samstag sein 75-jähriges Bestehen im «Gruebi». Er beschenkte das Panoramabad mit allerlei Spiel-Getier.

YVONNE BALDININI

Da laufen sie hoch zum Pavillon und an Showmaster Daniel von Allmen vorbei: die Damen, Herren und Kinder in ihren Retro-Badeanzügen, Blümchendressen oder Hawaii-Looks. Selbst Pamela Anderson, die Rettungsschwimmerin aus der Erfolgsserie «Baywatch», taucht unter den Badenixen auf. Die fünfköpfige Jury hat die Qual der Wahl, die originellsten Kleider zu küren. Schliesslich überzeugen Heidi und Christian «Greisi» Allenbach in ihrem altertümlichen Outfit samt Winterkappe am meisten. «Unsere Badekleider sind 60-jährig. Meine älteren Schwestern gingen sich damit jeweils im Bach abkühlen. Wir haben sie aus dem Estrich geholt und jetzt gleich gewaschen», erzählt Heidi Allenbach lachend, nachdem sie wie etliche der anderen «Models» nach dem Fotoshooting direkt vom Sprungturm ins Bassin «gesatzt» ist. Ein Adelboden-Bild, fotografiert mit einer Drohne von Walter Bleisch, der in der Jury sitzt, belohnt sie und ihren Mann für ihre Phantasie.

Ein weiterer Wettbewerb steht an. Wer ist der oder die Schnellste über 50 Meter? Und wer kommt beim sogenannten Differenzler-Schwimmen jener Zeit am nächsten, die er oder sie sich als Ziel gesetzt hat? Erneut mischt sich «Greisi» Allenbach unter die Ersten, diesmal mit dem dritten Platz beim «Differenzlern». Den Gruebi-Rekord mit rund 33 Sekunden schafft Leonie Gempeler. Die junge Sportlerin mit Heimatort Frutigen ist Mitglied des Schwimmclubs Münsingen, der an diesem Wochenende zufällig in Adelboden trainiert. Stolz nimmt sie den Pokal entgegen. Die schnellste Einheimische ist Jana Hari, die beim «Differenzlern» auch noch auf Rang zwei crawlt.

Zeit für eine Gratis-Bratwurst, deren Kalorien sich jeder mit Wassergymnastik, vorgeturnt von Sarka Kovandova, wieder abtrainieren kann. «Hilti» von Allmen blickt in einer kurzen Ansprache auf die vergangenen 75 Jahre des SKA zurück. Anschliessend wassern Kinder unter freudigem Gekreische Spieltiere und Rutschmatten ein – ein Geschenk des Schwimmklubs ans Gruebibad.

75 blaue Luftballons steigen in den Sonnenhimmel. Sie markieren den Abschluss des vergnüglichen Geburtstagsfestes.