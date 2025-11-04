Immobilien Immobilien
Ortsbildschutz bleibt gemeinsame Aufgabe – Nationalratskommission weist Motion Würth zurück

  04.11.2025 Politik

Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats (WBK-N) hat vergangene Woche die Motion von Thomas Würth abgelehnt, die den Bund aus der Verantwortung im Ortsbildschutz entlassen wollte. Der Schweizer Heimatschutz hatte zuvor vor einem Systemwechsel mit ...

