Patent Ochsner: Tourabschluss in Frutigen neu auf dem Widi-Areal

Die beiden ausverkauften Konzerte von Patent Ochsner am 19. und 20. September 2025 in Frutigen finden neu auf dem Widi-Areal in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs statt, wie der Veranstalter in einer aktuellen Mitteilung informiert. Ursprünglich war das Freibad-Areal als Veranstaltungsort vorgesehen. Der Standortwechsel ermöglicht sowohl organisatorische Verbesserungen als auch eine leichte Erhöhung der Besucherkapazität.

Nach intensiven Abklärungen mit allen beteiligten Stellen und dem schnellen Handeln der Gemeinde Frutigen hat sich das Widi-Areal als die klar vorteilhaftere Lösung für die Durchführung der beiden grossen Open-Air-Konzerte erwiesen. Die logistische Infrastruktur vor Ort sowie die Gestaltung des grosszügigen Konzertgeländes lassen sich auf dem Widi-Areal perfekt umsetzen. Auch profitieren die BesucherInnen dank der zentralen Lage direkt beim Bahnhof Frutigen von einer optimalen An- und Abreise mit dem ÖV. Hierfür werden nach beiden Konzerten von der BLS drei Extrazüge geführt.

Durch die neue Standortwahl können zusätzliche BesucherInnen begrüsst werden: Ein kleines Zusatzkontingent an Tickets wurde am Dienstag, 19. August, um 12:00 Uhr auf der Plattform seetickets.ch für den öffentlichen Verkauf freigegeben. Bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich uneingeschränkt ihre Gültigkeit.

Die beiden Konzerte in Frutigen markieren den Tourabschluss 2025 von Patent Ochsner und versprechen emotionale, eindrückliche Konzertabende vor einer einzigartigen Bergkulisse. Das Rahmenprogramm bleibt bestehen: Der aus dem Kandertal stammende Musiker Trummer bringt gemeinsam mit Shirley Grimes, Valeska Steiner (BOY) und Annina Mossoni Songs voller Poesie und klanglicher Vielfalt auf die Bühne.

Zudem sorgen Ex-Manu-Chao-Gitarrist Lucky Salvadorin (ARG) und Tartaglia Aneuro (ITA) vor und nach den Konzerten für internationale Klänge und tolle Festivalstimmung.

