Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Patent Ochsner: Tourabschluss in Frutigen neu auf dem Widi-Areal

  22.08.2025 Kultur
Das offizielle Bandfoto von «Patent Ochsner» BILD: ZVG
Das offizielle Bandfoto von «Patent Ochsner» BILD: ZVG

Die beiden ausverkauften Konzerte von Patent Ochsner am 19. und 20. September 2025 in Frutigen finden neu auf dem Widi-Areal in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs statt, wie der Veranstalter in einer aktuellen Mitteilung informiert. Ursprünglich war das Freibad-Areal als Veranstaltungsort ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote