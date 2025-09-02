Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Pfarrer gegen Kinderarbeit

  02.09.2025 Frutigen
Karl Stettler, Pfarrer in Frutigen, setzte sich zusammen mit seinem Kandergrunder Amtskollegen Franz Haller gegen die Kinderarbeit in den Zündhölzchenfabriken ein. BILD: K. STETTLER, «DAS FRUTIGLAND», 1887, NACHDRUCK 1985
Karl Stettler, Pfarrer in Frutigen, setzte sich zusammen mit seinem Kandergrunder Amtskollegen Franz Haller gegen die Kinderarbeit in den Zündhölzchenfabriken ein. BILD: K. STETTLER, «DAS FRUTIGLAND», 1887, NACHDRUCK 1985

Die verschiedenen Zündholzfabriken brachten zwar Arbeit und Verdienst ins Tal, aber auch negative Entwicklungen wie die Kinderarbeit. Das beschäftige die Politik, aber auch die lokale Geistlichkeit. Nach langen Diskussionen wurden schliesslich Erfolge erzielt.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote