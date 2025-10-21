Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

«Pflanzen wir gemeinsam Bäume für unsere Kinder»

  21.10.2025 Frutigen
Forstwart Peter Rubin übergibt Stefan Rieder von der Bergbäuert Frutigen zehn Lärchen und zehn Holzäpfelbäume. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Forstwart Peter Rubin übergibt Stefan Rieder von der Bergbäuert Frutigen zehn Lärchen und zehn Holzäpfelbäume. BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Am Samstag wurden an Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer im Frutigland 290 Bäume abgegeben. Ziel des innovativen Projekts ist es, den Umgang mit dem Klimawandel im Berner Wald zu fördern. Die Aktion fand bereits zum dritten Mal statt.

MICHAEL SCHINNERLING
...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote