Podestplätze für die Frutigländer

  05.09.2025 Sport
Symbolbild einer Zielsscheibe. BILD: PIXABAY
Über 40 SchützInnen nahmen beim Kleinkaliber-Volksschiessen der Sportschützen Spiez teil. Liegend frei gewann Alain Kräuliger (Aeschiried) vor Armin Gräppi (Hondrich) und Rudolf Zahler (Scharnachtal).

