Podestplätze für die Frutigländer

Podestplätze für die Frutigländer05.09.2025 Sport
Über 40 SchützInnen nahmen beim Kleinkaliber-Volksschiessen der Sportschützen Spiez teil. Liegend frei gewann Alain Kräuliger (Aeschiried) vor Armin Gräppi (Hondrich) und Rudolf Zahler (Scharnachtal).
Für die Rangliste wurden die zwei besten 10er-Passen gewertet. Bei den Auflageschützen konnten die Frutigländer einen weiteren Podestplatz feiern. Hinter Fritz Lörtscher (Spiez), der mit einer 100er- und einer 99er-Passe brillierte, erreichte Manfred Schenk (Aeschi) nach seinem Sieg im Vorjahr heuer den zweiten Rang. Dritter wurde Rico Molitor (Wengen).
RED
Die Rangierungen der Frutigländer
Liegend frei:
1. Alain Kräuliger, Aeschiried, 194 (98/96); 3. Rudolf Zahler, Scharnachtal, 192 (97/95); 4. Livia Schmid, Reichenbach, 192; 8. Kurt Zimmermann, Frutigen; 9. Hansueli Mosimann, Reichenbach; 17. Alexander Kräuliger, Aeschiried; 20. Heinz Steiner, Frutigen.
Liegend aufgelegt:
2. Manfred Schenk, Aeschi bei Spiez, 198 (100/98); 4. Alfred Zahler, Scharnachtal, 193; 9. Marcel Marmet, Frutigen; 11. Jakob Bühler, Reichenbach; 12. Hans Roth, Reichenbach; 13. Rudolf Schmid, Frutigen; 14. Maja Stingelin, Aeschiried; 17. Jürg Berger, Reichenbach; 18. Flurin Kräuliger, Aeschiried.