Pokal für die Jüngsten

Die Jüngsten im Tennisclub Frutigen hatten am vergangenen Samstag ihren grossen Tag. Beim Schülerturnier konnten sie erste Wettkampferfahrungen sammeln und sich mit etwas Glück über einen Pokal freuen.

16 Kinder warteten am Samstagmorgen gespannt auf ihren ersten Tennismatch. Gespielt wurde in altersgerechten Spielformen. Die Kleinsten traten auf verkleinertem Feld quer mit grösseren und weicheren Bällen gegeneinander an. Mit viel Freude zeigten die jungen Tennistalente ihre erlernten Schläge aus den Trainings und versuchten zu punkten.

Im Tennis ist es gar nicht so einfach, immer zu wissen, wer jetzt wirklich den Punkt gemacht hat. Dass ein Fehler des Gegners zu einem Punkt führt, ist zu Beginn noch nicht ganz klar. Zum Glück standen die beiden Tennislehrer Nevio Guadalupi und Noel Nussbaum mit zwei Juniorinnen als Helfer an den Spielfeldern und unterstützten, wo nötig.

Knappe Entscheidungen

In der Kategorie «Rot» blieb Nadine Schranz mit sechs Siegen und zwei Unentschieden bis in den Final ungeschlagen. Dort unterlag sie jedoch knapp mit 3:4 gegen Elena Trachsel, die damit ihren ersten Turniersieg feiern konnte. Platz drei sicherte sich Julie Stoller im Spiel gegen Luisa Germann.

In der Kategorie «Orange», in der bereits auf dem regulären Feld (mit verkürzter Länge) und mit nur leicht weicheren Bällen gespielt wird, traten sieben Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren gegeneinander an – Mädchen und Jungen gemeinsam.

Im Final setzte sich Eric Rösti gegen Jan Lauber durch und gewann das Turnier. Besonders spannend wurde es im Spiel um Platz drei zwischen Marco Lutz und Aline Gass: Nach Gruppenphase, Direktbegegnung und Finalspiel stand es jeweils unentschieden. Aline Gass behielt im Entscheidungsspiel die Nerven und sicherte sich Platz 3.

Clubmeisterschaften in vollem Gang

Während sich die jüngsten Clubmitglieder vom Turniertag erholen können, geht das Schülerturnier für die U 12, U 14 und U 18 in die entscheidende Phase.

51 Matches sind bereits gespielt und Anfang September werden die Finalspiele stattfinden. Parallel dazu laufen die Clubmeisterschaften im Einzel der Aktiven und Senioren.

An den Wochentagen werden am Abend spannende Spiele auf der Tennisanlage Wisoey in Frutigen ausgetragen. Der Finaltag am 6. September bildet dann den Höhepunkt einer intensiven Clubmeisterschaft.

BARBARA WILLEN