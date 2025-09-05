Politprominenz besucht den Blausee

Die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte tagt gestern und heute im Kanton Bern, der Heimat von Ratspräsident Nationalrat Lars Guggisberg. Die Delegation mit VertreterInnen aus Nationalund Ständerat befasst sich jeweils mit Beschlüssen und dringlichen ...

Die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte tagt gestern und heute im Kanton Bern, der Heimat von Ratspräsident Nationalrat Lars Guggisberg. Die Delegation mit VertreterInnen aus Nationalund Ständerat befasst sich jeweils mit Beschlüssen und dringlichen Finanzbegehren des Bundesrates, wie zum Beispiel bei der Bekämpfung der Covid19-Pandemie oder bei der Übernahme der CS durch die UBS. Auf dem Tagungsprogramm standen unter anderem die Besichtigung der «Swisscom Nordic Arena Kandersteg». Beim Blausee posierten die Delegationsmitglieder für ein gemeinsames Foto.

