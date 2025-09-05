Immobilien Immobilien
Pony-Trekking: Ein Seelenpartner für einige Stunden

  05.09.2025 Kandersteg
Das erste Pony-Trekking vor einem Jahr war ein voller Erfolg. BILD: ZVG
Das erste Pony-Trekking vor einem Jahr war ein voller Erfolg. BILD: ZVG

Jugendliche und Erwachsene mit Beeinträchtigung treffen sich einmal wöchentlich im Hallenbad Frutigen, organisiert von PluSport Frutigland. Neu im Programm ist ein Pony-Trekking. Als Pilotprojekt vor einem Jahr lanciert, findet es morgen Samstag in Kandersteg zum zweiten Mal ...

