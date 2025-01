Positive Schneekontrolle am Chuenisbärgli

Am Donnerstag, 2. Januar 2025, führte der Internationale Skiverband FIS die offizielle Schneekontrolle auf dem Adelbodner Weltcuphang durch. Die Verantwortlichen bestätigen die Austragung des Riesenslaloms und Slaloms vom 11. und 12. Januar 2025.

Für das Skispektakel ist angerichtet: Der Internationale Skiverband FIS bestätigte am Donnerstag, 2. Januar 2025, die Austragung des Riesenslaloms und des Slaloms des Audi FIS Ski Weltcups Adelboden vom 11. und 12. Januar 2025 im Rahmen der Schneekontrolle. Schliesst Marco Odermatt am Chuenisbärgli zu Ingemar Stenmark auf? Einzig dem legendären Schweden ist bisher das Kunststück von vier aufeinanderfolgenden Siegen in Adelboden gelungen (1979-1982). Im Januar 2024 schaffte Marco Odermatt den Hattrick und kann mit einem erneuten Sieg am Chuenisbärgli die Bestmarke von Ingemar Stenmark egalisieren. Der Riesenslalom ist unlängst ausverkauft und die Ski-Fans werden wie üblich die Athleten frenetisch im stotzigen Zielhang empfangen.



Tickets für den Slalom sind weiterhin in verschiedenen Kategorien erhältlich (Tribüne ausverkauft). Die bisherige Slalom-Saison verspricht Spannung pur und setzt sich am Chuenisbärgli fort. Bereits zweimal reüssierte Clément Noël bevor mit Henrick Kristoffersen und Timon Haugan die starken Techniker aus den hohen Norden der Saison den Stempel aufdrückten. Derweil zeigt sich Loïc Meillard mit bisher drei Podestplätzen stark und kündigt dabei seine Ambitionen auf sein drittes Chuenis-Podest an.

Die Verantwortlichen der FIS lobten die weitsichtigen Schnee- und Pistenarbeiten der Bergbahnen sowie des Pistenteams rund um die Co-Rennleiter Reto Däpp und Stefan von Känel sowie den langjährigen Pistenchef Toni Hari. Damit am ersten Renntag auf und neben der Piste alles bereit ist, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Pistenchef Toni Hari liess verlauten: «Wir sind sehr gut auf Kurs und konnten dank den optimalen Bedingungen anfangs Dezember und den ergiebigen Schneefällen vor den Weihnachtstagen eine gute Pistengrundlage bilden.» Die aktuell milden Temperaturen beobachtet das Trio genau. Stefan von Känel: «Die Strecke ist in einem guten Zustand. In den verbleibenden Tagen bis zum Rennwochenende kümmern wir uns nun um den Feinschliff und hoffen, dass die Wetterverhältnisse weitere Präparierungen mit dem Injektionsbalken zulässt.»

Pressedienst Ski-Weltcup Adelboden