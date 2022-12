Positive Pistenkontrolle am Chuenisbärgli

Der Internationale Skiverband FIS bestätigte am Freitag, 30. Dezember 2022, die Austragung des Audi FIS Ski Weltcup Adelboden vom 7. und 8. Januar 2023. «Die FIS-Crew lobte die vorausschauenden Arbeiten des Beschneiungsteams der Bergbahnen Adelboden AG sowie das Pistenteam rund um die Co-Rennleiter Reto Däpp und Stefan von Känel sowie den langjährigen Pistenchef Toni Hari», heisst es in einer Mitteilung des lokalen OKs.

Damit am ersten Renntag auf und neben der Piste alles bereit ist, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Pistenchef Toni Hari: «Wir sind gut im Zeitplan. In den letzten Wochen konnten wir dank kalten Temperaturen und der effizienten Beschneiungsanlage eine gute Grundlage bilden.» Zu den milden Temperaturen präzisiert Co-Rennleiter Reto Däpp, der gemeinsam mit Stefan von Känel 2023 offiziell zum ersten Mal für die Rennen am Chuenis verantwortlich ist: «Das gehört in dieser Jahreszeit in Adelboden ja schon fast dazu.»

Nachfrage gross

Der Ticketvorverkauf läuft rund, so dass die Tribüne für Samstag und die Hospitality-Angebote an beiden Renntagen ausverkauft sind. «Für den Riesenslalom sind nur noch wenige Weltcup-Tickets verfügbar», sagt Christian Haueter». Die Verantwortlichen weisen darauf hin, die Tickets im Voraus online zu kaufen und für die Anreise genügend Zeit einzuplanen. Vor Ort werden am Samstag, 7. Januar 2023, keine Eintrittskarten mehr erhältlich sein – es wird keine Tageskassen geben.

Am Sonntag, 8. Januar 2023, steht in Adelboden alles im Zeichen der besten Slalom-Skirennfahrer. Billette können noch online gekauft werden und am Renntag sind Eintrittskarten vor Ort erhältlich.

Auch Wengen freut sich

Der Skiverband FIS hat am Freitag nach der Pistenbesichtigung auch für die Lauberhorn-Rennen vom 13. und 15. Januar 2023 das Okay gegeben.