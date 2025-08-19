Immobilien Immobilien
Postauto-Erlebnisweg: Neuer Foto-Spot am Tschingelsee

  19.08.2025 Reichenbach, Kiental
Die «Haltestelle Nr. 7 Postkarte Bergwelt» erhielt mit dem neuen Fotorahmen mit Postautosujet eine sichtbare Aufwertung. BILD: MICHAEL MAURER
Seit sieben Jahren wird auf dem Postauto-Erlebnisweg gewandert, informiert und fotografiert. Für Letzteres wurde der Posten am Tschingelsee soeben originell aufgewertet. Die Idee stammte von Heiner Schwarzenbach, der den Weg neu unterhält.

Es ist ein ...

