Profile für das neue Neat-Infozentrum stehen

Die temporäre Kinderbaustelle der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Niesen beim Bahnhof Frutigen ist verschwunden. Aber bald wird auf dieser Wiese wieder gebaut: Die Profile zeigen an, dass ein neues Infozentrum des Bahnunternehmens Realität werden soll – das Baugesuch ist ...

Die temporäre Kinderbaustelle der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Niesen beim Bahnhof Frutigen ist verschwunden. Aber bald wird auf dieser Wiese wieder gebaut: Die Profile zeigen an, dass ein neues Infozentrum des Bahnunternehmens Realität werden soll – das Baugesuch ist derzeit publiziert.

Der längliche Holzpavillon wird im ehemaligen Garten des Bahnhofs parallel zur Engstlige aufgestellt und kann auch für Veranstaltungen benutzt werden. Das Infozentrum ist als Ergänzung zum bestehenden Angebot im historischen Bahnhof Frutigen gedacht. Bis zum Beginn der eigentlichen Bauarbeiten im Tunnel im Frühjahr 2026 soll der Pavillon errichtet sein.

Dort sollen Interessierte Informationen zum Vollausbau des Lötschberg-Basistunnels erhalten, da die Besucherführungen im Tunnel während der Ausbauzeit bis 2035 voraussichtlich nicht durchgeführt werden können. Was also für 1,7 Milliarden Franken zwischen Frutigen und Raron gebaut wird, bleibt weitgehend im Berg verborgen – oder zumindest nur im Infozentrum sichtbar.

HSF