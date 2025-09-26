Immobilien Immobilien
Profile für das neue Neat-Infozentrum stehen

  26.09.2025 Frutigen
Das Aus für die Kinderbaustelle beim Bahnhof, die Neat-Profile stehen. BILD: HANS RUDOLF SCHNEIDER
Das Aus für die Kinderbaustelle beim Bahnhof, die Neat-Profile stehen. BILD: HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die temporäre Kinderbaustelle der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Niesen beim Bahnhof Frutigen ist verschwunden. Aber bald wird auf dieser Wiese wieder gebaut: Die Profile zeigen an, dass ein neues Infozentrum des Bahnunternehmens Realität werden soll – das Baugesuch ist ...

