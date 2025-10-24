Immobilien Immobilien
Provisorische Heizung für den Bahnhof

  24.10.2025 Kandersteg
In diesen vier Containern auf dem Bahnhofvorplatz ist die provisorische Heizung untergebracht. BILD: ZVG / FRITZ JOST
Bis Ende 2026 wird das Empfangsgebäude des Bahnhofs Kandersteg saniert und umgebaut. Für Restaurant und Beherbergung wird ein Betreiber gesucht, für die Heizung musste eine Übergangslösung gefunden werden.

HANS RUDOLF SCHNEIDER
Im Oktober ...

