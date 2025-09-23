Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Rätsel um Gedenktafeln an der Kirche Frutigen

  23.09.2025 Frutigen
Die Gedenktafel an der Südwand der Kirche Frutigen BILD: RUEDI EGLI
Die Gedenktafel an der Südwand der Kirche Frutigen BILD: RUEDI EGLI

Viele haben sie schon beachtet, die Tafeln an den Aussenmauern der Kirche Frutigen, und viele dürften sich gefragt haben, wem zu Ehren sie stehen. Drei aufeinanderfolgende Artikel im «Frutigländer» sollen etwas Licht in dieses Mysterium bringen.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote