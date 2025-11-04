Rätselspass mit Kahoot in Adelboden

Bereits zum vierten Mal knobelten in Adelboden 18 Teams an der Quiznacht um die Wette. Beim digitalen Allgemeinwissenspiel sorgte Quizmaster Ruedi Hari mit 85 Fragen für Spannung und Unterhaltung.

18 Rateteams trafen sich am Freitag vor Halloween zum gemütlichen Allgemeinwissen-Kahoot-Spiel in Adelboden. Kahoot, das ist ein digitales Quizspiel, bei welchem man vor Ort seine Antworten über Smartphone oder Computer eingeben kann. Die Teilnehmenden beantworten die Fragen in Echtzeit, während die Resultate sofort, meist auf einer Leinwand, angezeigt werden. Punkte gibt es für jede richtige Antwort, aber auch für Schnelligkeit, ganz im Sinne von: «De Schnäller isch de Gschwinder.» Dies macht das Spiel besonders spannend.

Die nächste Runde steht schon an

Quizmaster Ruedi Hari stellte den über 40 Teilnehmenden 85 Fragen, dabei konnten die Ratenden aus jeweils vier Antwortmöglichkeiten wählen.

Der nächste Anlass findet zum ersten Mal im Kino Rex in Adelboden statt – und zwar am Donnerstag, 20. November 2025. Die Organisatoren freuen sich auf viele aufgestellte Quizzerinnen und Quizzer.

