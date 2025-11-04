Immobilien Immobilien
Rätselspass mit Kahoot in Adelboden

  04.11.2025 Adelboden
v.l. Michael Schranz und Andrea Josi, die Sieger Lukas, Flurina (mit Henry) und Monika Allenbach sowie die drittplatzierten Gäste aus Rubigen. BILD: ZVG
Bereits zum vierten Mal knobelten in Adelboden 18 Teams an der Quiznacht um die Wette. Beim digitalen Allgemeinwissenspiel sorgte Quizmaster Ruedi Hari mit 85 Fragen für Spannung und Unterhaltung.

18 Rateteams trafen sich am Freitag vor Halloween zum ...

