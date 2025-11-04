Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Räuber und Poli: Jagdfieber auf der Tellenburg

  04.11.2025 Frutigen
Zwischendurch hiess es pausieren – oder besser gesagt: ab in die Kiste.
Zwischendurch hiess es pausieren – oder besser gesagt: ab in die Kiste.

Lachen,Rennen, Verstecken – bei der vierten Ausgabe des Kandertaler Familyday wurde die Tellenburg zum Spielfeld. Trotz Regen jagten Räuber und Polzei über das Gelände und sorgten für jede Menge Abenteuerlust und Teamgeist.

MICHAEL ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote