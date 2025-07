Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental mit Wachstum und Fokus auf lokale Verbundenheit

Die Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental weist nach der Fusion per 1.1.2025 im ersten Halbjahr unter neuer Firmierung einen Halbjahresgewinn von 1,0 Millionen Franken aus. Das Wachstum im Kerngeschäft setzt sich fort. Im Jubiläumsjahr von Raiffeisen unterstützt die Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental mehrere lokale Projekte.

Die Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental blickt auf ein erfreuliches erstes Halbjahr 2025 zurück, wie sie am 23. Juli meldete. Trotz anspruchsvollem Marktumfeld konnte die Genossenschaftsbank ihre Position weiter festigen. Das Hypothekarvolumen wuchs um 3,0 Prozent auf 2213,1 Millionen Franken, die Kundeneinlagen stiegen um 2,0 Prozent auf 2058,6 Millionen Franken. Der Halbjahresgewinn beträgt 1,02 Millionen Franken und liegt damit erwartungsgemäss unter dem Vorjahreswert (–21,8 Prozent).

Zinsergebnis rückläufig

Der Hauptertragspfeiler der Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental – der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft – belief sich im ersten Halbjahr auf 11,70 Millionen Franken (–9,5 Prozent gegenüber Vorjahr). Angesichts rückläufiger Zinsen in einem weiterhin tiefen Zinsumfeld ist dies ein solides Ergebnis. Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft entwickelte sich dagegen besonders erfreulich und legte um 11,1 Prozent auf 2,54 Millionen Franken zu. Erneut verzeichnete das Anlagegeschäft eine positive Entwicklung, was auf die gestiegene Nachfrage nach Vermögensverwaltungsmandaten zurückzuführen ist.

Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft blieb mit 0,52 Millionen Franken stabil (+7,6 Prozent). Insgesamt erzielte die Bank einen Geschäftsertrag von 15,33 Millionen Franken (–8,8 Prozent).

Höherer Personalbedarf

Der Geschäftsaufwand stieg um 10,2 Prozent auf 10,49 Millionen Franken. Gegenüber derselben Periode im Vorjahr erhöhte sich der Personalaufwand um 14,9 Prozent auf 6,25 Millionen Franken, was auf gezielte Investitionen in die Beratungskompetenz und die Ausbildung von Nachwuchskräften zurückzuführen ist. Aktuell beschäftigt die Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental 104 Mitarbeitende, darunter acht Lernende. Der Sachaufwand erhöhte sich, auch aufgrund von einmaligen Kosten im Zusammenhang mit der Fusion, um 4,0 Prozent auf 4,24 Millionen Franken. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis liegt bei 67,9 Prozent. Mit dem erzielten Halbjahresgewinn hat die Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental ein gutes Ergebnis in der ersten Jahreshälfte erzielt.

Ausblick

Trotz geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Märkte blickt die Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental zuversichtlich auf das zweite Halbjahr. Die Nachfrage nach Wohnbaufinanzierungen bleibt stabil, und das Anlagegeschäft gewinnt weiter an Bedeutung. Mit ihrer starken Verankerung in der Region, einer soliden finanziellen Basis und dem klaren Fokus auf Kundennähe rechnet die Bank mit einem soliden Geschäftsverlauf für das zweite Halbjahr.

Mehrwert und Engagement im Jubiläumsjahr: 125 Jahre Raiffeisen

Im Jahr 2025 feiert Raiffeisen ihr 125-jähriges Bestehen. Deshalb profitieren die Genossenschaftsmitglieder in diesem Jahr nicht nur von üblichen Mitgliedervorteilen wie vergünstigte Bankprodukte, kostenlose Museumseintritte oder reduzierte Skitageskarte, sondern auch von 125 weiteren Jubiläums-Angeboten.

RAIFFEISENBANK THUNERSEE-KIESENTAL