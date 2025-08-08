Rebnetze für Wildtiere

Beeren und Früchte sind derzeit in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes. Auch Vögel profitieren von diesen natürlichen Süssigkeiten. Spezielle Netze schützen Trauben und andere Früchte vor Vogelfrass. Doch falsch montiert, können sie zur ...

Beeren und Früchte sind derzeit in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes. Auch Vögel profitieren von diesen natürlichen Süssigkeiten. Spezielle Netze schützen Trauben und andere Früchte vor Vogelfrass. Doch falsch montiert, können sie zur tödlichen Falle für Vögel und andere Tiere werden. Die Schweizerische Vogelwarte ruft deshalb dazu auf, auf Netze zu verzichten, wenn sie nicht zwingend nötig sind, und bei deren Einsatz auf eine korrekte Verwendung zu achten.

JACQUELINE RÜESCH

Besonders gefährlich sind lose auf dem Boden liegende Netz-Enden, schlecht gespannte Netze oder Netze mit Löchern. Die Tiere verfangen sich darin, können sich nicht mehr befreien und sterben qualvoll. Netze sollten deshalb nur dort eingesetzt werden, wo die Ernte besonders gefährdet ist. Damit dabei möglichst keine Tiere zu Schaden kommen, sollten im Rebbau Seitennetze verwendet werden. Von diesen geht eine deutlich geringere Gefahr aus für die Wildtiere als von sogenannten Überzeilennetzen. Die Netze dürfen zudem keine Löcher aufweisen. Nicht mehr benötigte Netze müssen nach der Ernte sofort entfernt werden.

Korrekter Einsatz von Rebnetzen

Netze kommen aber nicht nur im professionellen Wein-, Beeren- und Obstbau zum Einsatz, sondern auch im Privatgarten. Auch hier gilt es, Netze gut zu spannen und nicht lose auf dem Boden liegen zu lassen. Ausserdem sind Ernteschutznetze mit weichen oder gewobenen Fäden und mit hellen auffälligen Farben besser für die Tiere als Produkte mit harten, scharfkantigen Fäden. «Wer Netze verwendet, ist dazu verpflichtet, diese mindestens täglich auf eine fachgerechte Montage und auf darin verfangene Tiere zu kontrollieren», so die Vogelwarte Sempach. Nur so können gefangene Tiere zeitnah aus den Netzen befreit werden. Verletzte Tiere müssen unmittelbar in eine Pflegestation gebracht werden. Die Beachtung schon dieser einfachen Regeln schützt sowohl die Ernte als auch die Wildtiere in ihrem Lebensraum.

Den richtigen Einsatz von Netzen im Rebbau zeigt das Merkblatt «Schutz der Rebberge mit Rücksichtnahme auf Vögel und andere Tiere» und ein gleichnamiges Video. Beides ist entstanden im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Vogelwarte, Agroscope, Pro Igel, BirdLife Schweiz, Schweizer Tierschutz STS, Agridea, FiBL und Vitiswiss. info@vogelwarte.ch www.vogelwarte.ch