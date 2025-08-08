Immobilien Immobilien
Rebnetze für Wildtiere

  08.08.2025 Natur
Wenn nicht gänzlich auf Netze verzichtet werden kann, sollten sie in jedem Fall fachgerecht angewendet, wie diese Seitennetze.
Beeren und Früchte sind derzeit in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes. Auch Vögel profitieren von diesen natürlichen Süssigkeiten. Spezielle Netze schützen Trauben und andere Früchte vor Vogelfrass. Doch falsch montiert, können sie zur ...

