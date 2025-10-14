Regio-Märit bei der Landi in Frutigen

Am Samstag, 18. Oktober, findet bei der Landi Frutigen der beliebte Regio-Märit statt. Unter dem Motto «… mit Liebi gmacht – Produkte aus unserer Region» präsentieren Landwirte und Produzenten aus dem Frutigland ihre Spezialitäten.

Für das leibliche Wohl sorgt eine kleine Festwirtschaft. Besonders beliebt ist das Top-Angebot: eine Bratwurst mit Brot und Mineralwasser für vier Franken. Auch die jüngsten Besucherinnen und Besucher kommen auf ihre Kosten – beim Kürbisschnitzen von 10 bis 15 Uhr darf jedes Kind einen Kürbis gratis mit nach Hause nehmen. Die Veranstaltenden freuen sich auf die Gäste und auf einen gemütlichen Tag mit regionalen Produkten, feinem Essen und Begegnungen unter Nachbarn.

Diese Produzenten sind dabei:

• David und Heidi von Känel, Kiental

• Alina Fuhrer, Achseten

• Erika Wäfler, Adelboden

• Dominique von Känel, Scharnachtal

• Daniel Oppliger, Frutigen

• Andreas und Barbara Wäfler, Frutigen

• Adrian und Andrea Schneider, Reichenbach

• Markus Zürcher

• Frauenverein Frutigen

RED

Infos: Regio-Märit, Landi Frutigen, Samstag, 18. Oktober, 9–16 Uhr.