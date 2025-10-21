Immobilien Immobilien
Reichenbacher leitet jetzt Probon

  21.10.2025 Wirtschaft
Geschäftsführer von Probon, Hans Pfäffli (l.), und Daniel Wenger, ehemaliger Präsident der Probon-Genossenschaft (r)., gratullieren dem neu ernannten Präsidenten Roland Müller. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Geschäftsführer von Probon, Hans Pfäffli (l.), und Daniel Wenger, ehemaliger Präsident der Probon-Genossenschaft (r)., gratullieren dem neu ernannten Präsidenten Roland Müller. BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Gestern wurde der Reichenbacher Roland Müller an der Delegiertenversammlung in Langnau zum Präsidenten der Genossenschaft Probon.ch gewählt. Das Amt klingt ehrenvoll, ist jedoch auch mit grossen Herausforderungen verbunden.

MICHAEL SCHINNERLING
...

