Rekord verzeichnet

Ausgebucht! Mit 24 Teams und einem neuen Teilnehmerrekord fand das traditionelle Grümpelturnier des Curlingclubs Adelboden in der Freizeit- und Sportarena statt.

Ausgebucht! Mit 24 Teams und einem neuen Teilnehmerrekord fand das traditionelle Grümpelturnier des Curlingclubs Adelboden in der Freizeit- und Sportarena statt.

Die bunt zusammengewürfelten Teams – mit jeweils mindestens einem Curlinganfänger – kämpften in drei Spielen um Punkte, Ends und Steine. Auf und neben dem Eis wurde viel gelacht und das gemütliche Beisammensein stand auch diesmal im Vordergrund. Gewonnen hat das Turnier das Team Spiessmetall mit Bruno Marcon, Dario Dänzer, Ingrid Spiess und Tim Jungen als Skip. Sie durften an der Rangverkündigung im Curling-Beizli den grössten Spitzbub und einen Arena-Gutschein in Empfang nehmen.

ANDREA HARI, CURLINGCLUB ADELBODEN