Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Rekorde, Panorama und Trail-Community

  29.08.2025 Aeschi, Aeschiried
Läufer am Trail Run-Anlass Aeschiried hoch über dem Thunersee. BILD: ZVG
Läufer am Trail Run-Anlass Aeschiried hoch über dem Thunersee. BILD: ZVG

Strahlend blaues Wetter, gegen 100 motivierte LäuferInnen und ein Panorama, das die Herzen höher schlagen liess: Der Trail Run Aeschiried lockte am letzten Sonntag Sportbegeisterte auf die Trails zwischen Aeschiried, Krattigen, über das Leissigbärgli bis hin zur ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote