Risotto-Essen mit DJ Ernio del Disco

Musikalische Unterhaltung, kombiniert mit kulinarischen Genüssen, sprich Risotto: Der italienische Reisklassiker wird am Freitag, 12. September, im Bad Heustrich perfekt umrahmt durch den Schallplattenunterhalter mit viel auf Vinyl gepresster Italianità und minimaldilettantischem Soundsystem. Auch tanzfreudige Beine dürfen geschwungen werden.

Die Teilnehmenden können sich auf den kulinarischen und klingenden Genuss freuen. Und, falls das Wetter mitspielt, in besonderer Atmosphäre: unter freiem Sternenhimmel oder im gemütlichen Beizli.

RED

Info: Freitag, 12. September 2025 ab 18 Uhr. Tischreservation an info@badheustrich.ch oder 033 655 80 40. Parkplätze auf dem Gelände der Stiftung Bad Heustrich vorhanden. Fahrdienst auf Anfrage Mülenen-Heustrich 033 655 80 40.