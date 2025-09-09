Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Risotto-Essen mit DJ Ernio del Disco

  09.09.2025 Mülenen, Emdthal

Musikalische Unterhaltung, kombiniert mit kulinarischen Genüssen, sprich Risotto: Der italienische Reisklassiker wird am Freitag, 12. September, im Bad Heustrich perfekt umrahmt durch den Schallplattenunterhalter mit viel auf Vinyl gepresster Italianità und minimaldilettantischem ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote