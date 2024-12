Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern erhöhte sich im November 2024 um 496 auf 10 809. Die Quote stieg damit von 1,8 auf 1,9 Prozent an (Schweiz: von 2,5 auf 2,6 Prozent). Wie zu dieser Jahreszeit üblich, stieg die Arbeitslosenzahl im Baugewerbe (+ 148 Personen) am stärksten ...