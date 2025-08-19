Immobilien Immobilien
Saisonstart geglückt: Frutiger mit starkem Auftakt im Cup und erstem Sieg in der Liga

  19.08.2025 Sport
Dem Team gelang eine eindrucksvolle Reaktion. BILD: PETER SCHMID
Trotz einer Startniederlage gegen Oberdiessbach hat sich der FC Frutigen in den ersten Partien der neuen Saison schnell gefangen. Im Berner Cup gelang dem Team eine eindrucksvolle Reaktion – und auch in der Meisterschaft konnten die ersten drei Punkte eingefahren ...

