Saisonstart geglückt: Frutiger mit starkem Auftakt im Cup und erstem Sieg in der Liga

Trotz einer Startniederlage gegen Oberdiessbach hat sich der FC Frutigen in den ersten Partien der neuen Saison schnell gefangen. Im Berner Cup gelang dem Team eine eindrucksvolle Reaktion – und auch in der Meisterschaft konnten die ersten drei Punkte eingefahren ...

Trotz einer Startniederlage gegen Oberdiessbach hat sich der FC Frutigen in den ersten Partien der neuen Saison schnell gefangen. Im Berner Cup gelang dem Team eine eindrucksvolle Reaktion – und auch in der Meisterschaft konnten die ersten drei Punkte eingefahren werden.

Gelungener Auftritt im Berner Cup gegen starken Gegner

Mit dem FC Lerchenfeld gastierte in der ersten Cup-Runde kein Geringerer als ein Absteiger aus der 2. Liga interregional auf dem Frutiger Boden. Doch wer gedacht hatte, der Favorit aus Thun würde das Spiel bestimmen, wurde schnell eines Besseren belehrt. Bereits in der sechsten Minute brachte Guri die Einheimischen nach einer schönen Kombination mit einem wuchtigen Schuss in Führung.

Danach entwickelte sich eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Frutigens Torhüter Friedli zeigte mehrere starke Paraden und hatte auch etwas Glück, als der Pfosten nach einem gefährlichen Abschluss für ihn rettete. Die Gäste verpassten den möglichen Ausgleich, als ein Stürmer nach einem Missverständnis in der Frutiger Abwehr aus kurzer Distanz das Ziel verfehlte.

Zehn Minuten vor Schluss dann die Vorentscheidung: Eine missglückte Flanke von Rüegg landete bei Rohrer, der völlig frei stehend aus zwei Metern zum 2:0 einschob. Nach einer roten Karte gegen Lerchenfeld wegen einer Notbremse an Björn Schmid nutzte Frutigen den neu gewonnenen Platz clever: Guri erhöhte per Freistoss auf 3:0, ehe Routinier Hänni mit einem sehenswerten Treffer den 4:0-Schlusspunkt setzte.

Erster Sieg in der Meisterschaft – Elsener trifft bei Debüt

Nur wenige Tage später emp!ng der FC Frutigen den FC Wyler Bern zur zweiten Ligapartie. Auch in diesem Spiel bewies das Heimteam Moral: Zweimal geriet man in Rückstand, doch Hurni respektive Pieren sorgten jeweils rasch für den Ausgleich. Die Entscheidung !el rund eine halbe Stunde vor Schluss, als Elia Elsener bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft das 3:2 erzielte. Trotz Überzahl nach einem Platzverweis gegen Wyler blieb es bis zum Schlussp!ff spannend. Am Ende durfte der FC Frutigen aber verdient über die ersten drei Punkte der noch jungen Saison jubeln.

Diszipliniert, fair und geschlossen

Auffällig: Nach drei intensiven Pflichtspielen hat der FC Frutigen noch keine einzige Verwarnung kassiert – eine bemerkenswerte Bilanz, die für die Disziplin und Fairness der Mannschaft spricht. Auch die Kaderbreite zahlt sich früh aus: Fehlen Leistungsträger, springen andere Spieler nahtlos in die Bresche – ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt im Team.

Wie geht’s weiter?

Am kommenden Samstag (15.00 Uhr) steht das erste Auswärtsspiel der Saison an. Im altehrwürdigen Stadion Neufeld trifft der FC Frutigen auf den FC Bern. Bereits am darauffolgenden Donnerstag wartet in der zweiten Cup-Runde das nächste Spiel: Dann gastiert man beim Bieler Vorortsverein FC Orpund.

PETER SCHMID