Satter Sound und Western-Feeling pur

Satter Sound und Western-Feeling pur19.08.2025 Kandersteg
Kandersteg stand am Wochenende ganz im Zeichen von Country-Sound und Westernfeeling. Nebst den Auftritten von internationalen Country-Grössen erwarteten diverse Attraktionen die Gäste von fern und nah. Unser Bild zeigt den OK-Präsidenten Beat Mühlemann (links) mit begeisterten ...
Kandersteg stand am Wochenende ganz im Zeichen von Country-Sound und Westernfeeling. Nebst den Auftritten von internationalen Country-Grössen erwarteten diverse Attraktionen die Gäste von fern und nah. Unser Bild zeigt den OK-Präsidenten Beat Mühlemann (links) mit begeisterten Stammgästen des Country Festival Kandertal.
Image Title
1/10