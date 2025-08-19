Immobilien Immobilien
Satter Sound und Western-Feeling pur

  19.08.2025 Kandersteg
BILD: THOMAS FEUZ
Kandersteg stand am Wochenende ganz im Zeichen von Country-Sound und Westernfeeling. Nebst den Auftritten von internationalen Country-Grössen erwarteten diverse Attraktionen die Gäste von fern und nah. Unser Bild zeigt den OK-Präsidenten Beat Mühlemann (links) mit begeisterten ...

