Schiedsrichter seit 40 Jahren

Joachim Martins ist seit beeindruckenden 40 Jahren als Schiedsrichter für den FC Frutigen im Einsatz – und wurde dafür in diesem Sommer vom Fussballverband Bern/Jura (FVBJ) offiziell geehrt. Die Auszeichnung würdigt nicht nur sein langjähriges Engagement, sondern auch seinen unermüdlichen Einsatz für den Fussball in der Region.

Schiedsrichter sind für jeden Fussballverein unverzichtbar: Wer mehrere Teams für den Meisterschaftsbetrieb anmeldet, ist verpflichtet, auch eine bestimmte Anzahl aktiver Unparteiischer zu stellen.

Joachim Martins erfüllt diese wichtige Aufgabe seit vier Jahrzehnten – verlässlich, mit grosser Erfahrung und stets im Dienst des Sports. Doch damit nicht genug: Neben seiner Tätigkeit auf den Fussballplätzen der Region ist Joachim Martins auch auf dem Areal des FC Frutigen selbst ein vertrautes Gesicht.

Als Greenkeeper sorgt er seit gut dreissig Jahren mit viel Sorgfalt dafür, dass die Spielfelder in bestem Zustand sind. Er hegt und pflegt das Grün, markiert die Linien vor den Spielen und verfolgt die Partien seines Vereins oft auch als Zuschauer direkt am Spielfeldrand.

Der FC Frutigen kann sich glücklich schätzen, auf eine solch engagierte Persönlichkeit zählen zu dürfen – als Schiedsrichter, Platzwart und leidenschaftlicher Fussballfreund. Herzliche Gratulation zur verdienten Ehrung!

PETER SCHMID