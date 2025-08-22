Immobilien Immobilien
Schiedsrichter seit 40 Jahren

  22.08.2025 Sport
Joachim Martins mit Ehrungsurkunde. BILD: PETER SCHMID
Joachim Martins ist seit beeindruckenden 40 Jahren als Schiedsrichter für den FC Frutigen im Einsatz – und wurde dafür in diesem Sommer vom Fussballverband Bern/Jura (FVBJ) offiziell geehrt. Die Auszeichnung würdigt nicht nur sein langjähriges Engagement, sondern ...

