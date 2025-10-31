Schloss Spiez: Panathlon-Preisvergabe

Grosse Ehre für ein grosses Talent: Die 18-jährige Snowboarderin Noémie Wiedmer aus Oey im Diemtigtal wurde am Montag auf Schloss Spiez mit dem Panathlon-Preis 2025 ausgezeichnet. Der mit 5000 Franken dotierte Preis würdigt ihre sportlichen Erfolge, ihre Fairness und ...

Die junge Athletin gehört zu den grossen Nachwuchshoffnungen im Schweizer Snowboardcross. Bereits in jungen Jahren feierte sie zahlreiche Podestplätze auf nationaler und internationaler Ebene. Ihren bisher grössten Erfolg erzielte sie in der Saison 2023/24, als sie an der Jugendolympiade in Gangwon (Südkorea) Gold im Snowboardcross-Einzel gewann. In derselben Saison sicherte sie sich zudem Silber an den Junioren-Weltmeisterschaften in Gudauri (Georgien) und entschied die Europacup-Gesamtwertung für sich.

Mit Vollgas Richtung Olympia

Nach einer erfolgreichen ersten Weltcupsaison 2024/25 bereitet sich Noémie Wiedmer nun gezielt auf ihren ersten Podestplatz im Weltcup vor. Gleichzeitig verfolgt sie mit grossem Engagement das Ziel, sich für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina zu qualifizieren. Der Panathlon-Club Berner Oberland würdigt mit der Preisvergabe ihre Zielstrebigkeit, ihren sportlichen Erfolg und ihre vorbildliche Haltung als junge Athletin.

Noémie Wiedmer verkörpert jene Werte, für die der Panathlon-Club steht: Fairness, Einsatz und Begeisterung für den Sport. Armin Oehrli, Präsident des Panathlon-Clubs Berner Oberland, überreichte Noémie Wiedmer den Preis. Die Laudatio hielt Matthias Zurbuchen, Präsident der Preisverleihungskommission. Jürg Stucki, Gemeindepräsident von Diemtigen, überbrachte die Grüsse der Heimatgemeinde. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Gitarristen Philipp Furrer.

https://beo.panathlon.ch/www.noemiewiedmer.ch

Der Panathlon Club Berner Oberland verleiht den Panathlon-Preis zur Förderung des Sportes oder zur Auszeichnung einer besonderen Leistung auf dem Gebiet des Sports. Er wird als Verdienstpreis verliehen und kann einzelnen Athleten, Gruppen oder Mannschaften, Trainern, Organisatoren, Funktionären, Künstlern, Politikern sowie anderen Förderern des Sportes zukommen.

