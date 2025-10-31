Immobilien Immobilien
Schloss Spiez: Panathlon-Preisvergabe

  31.10.2025 Sport
Noémie Wiedmer strahlt bei der Preisverleihung über beide Wangen. BILD: ZVG
Grosse Ehre für ein grosses Talent: Die 18-jährige Snowboarderin Noémie Wiedmer aus Oey im Diemtigtal wurde am Montag auf Schloss Spiez mit dem Panathlon-Preis 2025 ausgezeichnet. Der mit 5000 Franken dotierte Preis würdigt ihre sportlichen Erfolge, ihre Fairness und ...

