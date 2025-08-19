Immobilien Immobilien
Schrauben, sägen und grillieren

  19.08.2025 Gesellschaft
Die Schweizer «Festung» entsteht. BILDER: MARTIN WENGER
FREIZEIT Wer am Freitagabend am Bahnhof Frutigen vorbeikam, konnte das fröhliche Stimmengewirr schon von Weitem hören: Auf dem BLS-Gelände herrschte Hochbetrieb. Die Kinderbaustelle hatte zum Dankesfest eingeladen und zahlreiche UnterstützerInnen nutzten die ...

