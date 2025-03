Schwerer Unfall mit einem Motorrad: 17-Jähriger tot

Am Dienstag, 4. März, kurz nach 6.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto auf der Hondrichstrasse in Aeschi gemeldet. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Motorradfahrer auf der Hondrichstrasse von Aeschi herkommend in Richtung Spiez. Auf Höhe der Niederdorfstrasse kollidierte er frontal mit einem Auto, das im Begriff war, von der Niederdorfstrasse in die Hondrichstrasse einzubiegen. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde von einem Ambulanzteam vor Ort erstbetreut und anschliessend mit einem Helikopter der Rega in kritischem Zustand ins Spital geflogen. Am 14. März meldete die Kantonspolizei, dass der 17-Jährige am Mittwoch, 12. März, im Spital verstorben sei.

Die Autofahrerin, die von der Niederdorfstrasse herkam, verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vor Ort von einem Ambulanzteam kontrolliert. Ein weiteres Auto, das ebenfalls Richtung Spiez fuhr, erlitt Blechschaden.

Aufgrund der Unfallarbeiten musste die Hondrichstrasse für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr Aeschi-Krattigen eingerichtet.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallherganges aufgenommen.

Pressedienst Kantonspolizei Bern