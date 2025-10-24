Schwestern verzaubern beim Open Mic

Am vergangenen Freitag fand im Kultur- und Musikbistro des Landhaus Adler erneut das Open Mic statt – mit Zugaben.

Knopf eröffnete den Abend und brach mit seinen Americana-Songs das Eis. Die zahlreichen Gäste lauschten gespannt seiner Musik. Co-Host Tom Klingl überzeugte anschliessend mit einer breiten Auswahl an lyrischen Stücken bekannter Singer-Songwriter.

Die Stars des Abends waren jedoch die Schwestern Andrea und Marion Schmid. Gemeinsam traten sie erstmals am Open Mic auf – und begeisterten mit perfekt harmonierenden Stimmen, die das Publikum sofort in ihren Bann zogen. Eine Zugabe war unvermeidlich. Mit ihren Liedern liessen sie erahnen, wie viel Potenzial in ihnen steckt.

Den Abschluss des gelungenen Musik-Abends bildete erneut Tom Klingl mit einer Auswahl seiner besten Coversongs.

WERNER RÄTZ