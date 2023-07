Schwingfest: Staudenmann machte kurzen Prozess

Vor 4500 Zuschauern fand am Sonntag das letzte Berner Gauverbandsfest der Saison statt. Im Schlussgang bezwang Fabian Staudenmann den König Kilian Wenger bereits in der ersten Minute mit einem Kurz und gewann zum ersten Mal in seiner Karriere ein Oberländisches Schwingfest. GALERIE

MARLENE / MATHYAS FRATTINI

Die Schwinger aus dem Frutigland zeigten ebenfalls eine gute Leistung, allen voran der in Faulensee wohnhafte Jan Wittwer. Er reihte sich mit 57 Punkten auf dem Schlussrang 3b ein und holte sich Eichenlaub. Zu Siegen kam er über Patrice Bühler, Ueli Rüegsegger, Ueli Berger und Patrick Walther. Im Anschwingen stellte Wittwer mit Fabio Hiltbrunner. Im fünften Gang zeigte Jan Wittwer seine Verteidigungskünste gegen Matthias Aeschbacher, wand sich immer wieder aus brenzligen Situationen und konnte dem Emmentaler Eidgenossen so einen Gestellten abtrotzen.

Josias Wittwer verbuchte in den ersten beiden Gängen am Morgen zwei Siege gegen Alex Schär und Gustav Steffen. Gegen Steffen konnte sich Wittwer sogar die Maximalnote aufs Notenblatt schreiben lassen. Mit dem Eidgenossen Dominik Gasser musste er sich die Punkte jedoch teilen. Im vierten Gang siegte Wittwer über Patrice Bühler. Im fünften Gang teilte er die Punkte mit dem Mittelländer Lukas Renfer. Gegen Christian Rüegsegger konnte er im sechsten Gang nochmals einen Sieg verbuchen. Somit reihte sich der in Frutigen wohnhafte Schwinger mit 56.75 Punkten auf dem Schlussrang 4a ein und sicherte sich einen Kranz.

Erster Kranz für Damian Dubach

Ebenfalls einen Kranz erschwangen sich Adrian Klossner und Damian Dubach. Klossner verbuchte Siege über Kilian Bühler, Michael Zingg, Kilian Gehrig und Patrice Bühler. Gegen die Eidgenossen Fabian Staudenmann und Dominik Gasser musste er je eine Niederlage hinnehmen. Somit reihte sich Klossner mit einem Punktetotal von 56.50 Punkten auf dem Schlussrang 5f ein. Als Neu-kranzer durfte sich der Einheimische Damian Dubach feiern lassen. Mit drei Siegen über Marc Derendinger, Simon Salzmann und Pascal Oberli, zwei Gestellten gegen Elias Pirkheim und Valentin Steffen sowie einer Niederlage gegen Levin Neuenschwander platzierte sich der Reichenbacher mit 56.25 Punkten auf Schlussrang 6f.

Fabian Schärz aus Aeschi, der am Bernisch-Kantonalen Schwingfest sein erstes Eichenlaub erhalten hatte, verpasste den Kranz diesmal. Im Anschwingen gelang es ihm, Stephan von Büren mit der Maximalnote zu bezwingen. Im zweiten Gang bot er dem Eidgenossen Konrad Steffen die Stirn und konnte sich einen Gestellten aufs Notenblatt schreiben lassen. Gegen Cedric Eicher gewann Schärz mit der Maximalnote, nach dem Mittagessen unterlag er dem Eidgenossen Patrick Schenk. Im fünften Gang kam er zum platten Sieg über Adrian Bürki. Da er im sechsten Gang kein Siegesrezept gegen Michael Scheuner fand, endete diese Begegnung gestellt. Somit reihte sich Fabian Schärz mit 56 Punkten auf dem Schlussrang 7c ein und verpasste den Kranzgewinn um einen Viertelpunkt.

16-mal Eichenlaub fürs Oberland

Die Schwinghosen an den Nagel hängte an seinem Heimfest Peter Ryter, der von Curdin Orlik und seinem Schwingklub würdig verabschiedet wurde. Orlik war aufgrund seiner Verletzung nur als Zuschauer dabei. Ein weiterer prominenter Gast war Bundesrat Albert Rösti.

Insgesamt wurden 33 Kränze abgegeben. Den Hauptanteil (16) sicherten sich die Oberländer. Nebst den genannten Frutigländern erhielten auch Ivan Thöni, Dominic Annen, Kilian Wenger, Patrick Gobeli, Ruedi Roschi, Simon Stucki, Philipp Aellen, Kilian von Weissenfluh, Reto Thöni, Kevin Steudler, Bernhard Kämpf und Simon Graf Eichenlaub. Neun Kränze gingen ins Emmental, fünf ins Mittelland und je einer in den Oberaargau, ins Seeland und in die Innerschweiz.

Ranglistenauszug

1. Staudenmann Fabian, Guggisberg; 3a. Wenger Kilian, Horboden; 3b. Wittwer Jan, Faulensee; 4a. Wittwer Josias, Frutigen; 5f. Klossner Adrian, Horboden (Frutigen); 6f. Dubach Fabian, Reichenbach (Neukranzer); 7c. Schärz Fabian, Aeschi; 10f. Schärz Remo, Aeschi; 11b. Steiner Raphael, Leis-sigen (Frutigen); 11i. Aellen Florian, Adelboden (Saanenland); 14h. Ryter Peter, Kandergrund; 14o. Schütz Hansueli, Reichenbach; 15e. Trachsel Björn, Frutigen; 15g. Schmid Bernhard, Frutigen; 16n. Lauber Lorenz, Reichenbach; 17b. von Känel Pascal, Aeschiried; 18b. Gempeler Micha, Adelboden; 21c. Wyssen Kilian, Ried; 25c. Schmid Reto, Frutigen; 25g. Christen Florian, Aeschiried; 26a. Klossner Sven, Horboden (Frutigen); 28c. Kipfer Manuel, Scharnachtal; 28h. Siegrist Lukas, Kandergrund.