LANDWIRTSCHAFT Der Aufwand ist beträchtlich, doch die leidenschaftlichen ViehzüchterInnen nehmen ihn gerne in Kauf, denn es geht um Bestätigung und Ehre und auch ein bisschen um den Stolz. Die Rede ist von der Frutigtaler Eliteschau, die am letzten Samstagabend in der ...