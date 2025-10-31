Immobilien Immobilien
Seilbahn Direttissima soll neuen Schwung ins Tal bringen

  31.10.2025 Adelboden
Die zweite Sektion der Sillerenbahn soll bestehen bleiben und die neue Diretissima die Zukunft beflügeln. BILD: ZVG
Die Bergbahnen Adelboden AG (BAAG) planen, die bestehende Sillerenbahn durch die neue Seilbahn Direttissima zu ersetzen. Für die Finanzierung des rund 35,5 Millionen Franken teuren Projekts ist eine Erhöhung des Aktienkapitals um mindestens fünf Millionen Franken notwendig. ...

