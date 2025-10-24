Immobilien Immobilien
Sicherheit gibt es nicht gratis

  24.10.2025 Frutigen
Gedränge am Frutig-Märit: Was Publikum und Standbetreiber freut, stellt auch ein Risiko dar. Die Veranstalter mussten das Sicherheitskonzept aktualisieren. BILD: HANS RUDOLF SCHNEIDER
In einer Woche ist Frutig-Märit – organisiert durch den lokalen Handwerker- und Gewerbeverein. Dieser und die Gemeinde müssen bei der Durchführung auch Sicherheitsfragen bedenken. Das entsprechende Konzept wurde in diesem Jahr überprüft – mit ...

