Sieg für Damian Dubach

  09.09.2025 Sport
Die drei erfolgreichen Aktivschwinger umrahmt von den Jungschwingern. BILD: ZVG
Damian Dubach schaffte den Coup und siegte am Herbstschwingfest in Gelterkinden (BL), wo die Schwingersektion Reichenbach zu Gast war. Im Schlussgang reichte dem zweifachen Kranzgewinner der gestellte Gang gegen Teilverbandskranzer Michael Mangold, und er kam so zu seinem zweiten ...

