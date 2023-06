Sieg für den König, Premieren fürs Kandertal

SCHWINGEN Das «Seeländische» in Lyss stand ganz im Zeichen des Abschieds vom einheimischen Schwingerkönig Christian Stucki. Dem volksnahen Hünen gelang ein perfekter letzter Wettkampf. Und die Schwingersektion Reichenbach hat einen weiteren Neukranzer in ihren Reihen.

Christian Stucki hat in seiner Wohngemeinde Lyss sein letztes Schwingfest bestritten. Mit dem Schwingerkönig-Titel in Zug 2019, dem Sieg am Unspunnen 2017 und dem Kilchberg-Sieg 2008 gewann Stucki als einer von nur zwei Schwingern alle drei Feste mit eidgenössischem Charakter. Und nach 134 Kränzen ist nun Schluss. Der 38-Jährige war eine markante Erscheinung auf den Schwingplätzen. Nicht nur seine Erfolge und seine imposanten Körpermasse, sondern vor allem seine bodenständige, faire und sympathische Art machten ihn sehr beliebt.

Im Schlussgang des Seeländischen Schwingfests stand Stucki dem Emmentaler Eidgenossen Christian Gerber gegenüber, der ihn im vierten Gang bezwungen hatte. Die restlichen vier Gänge vor dem Schlussgang hatte der Schwingerkönig gegen Stefan Burkhalter, Roland Reichmuth, Roman Sommer und Colin Schlüchter mit der Maximalnote gewonnen. Nach einem ausgeglichenen Kampf gewann Stucki den Schlussgang in der letzten Minute mit einem wunderschönen Kurzzug – und erlangte damit seinen 44. Kranzfestsieg. Eine schöne Geste kam von seinen aktiven Kollegen. Egal ob Turner- oder Sennenschwinger: Jeder der über 30 gestarteten Seeländer schwang im gleichen roten Edelweisshemd zu Ehren Stuckis. Nach seinem Schlussgangerfolg wurde dieser gebührend verabschiedet und gefeiert.

Beachtliche Premiere für Fabian Schärz

Fürs Frutigtal gab es einen Neukranzer zu feiern. Der in Kandergrund wohnhafte Lukas Siegrist erreichte mit vier Siegen und zwei Niederlagen sein erstes Eichenlaub. Dem nur 168 cm grossen und 75 kg leichten gebürtigen Emmentaler ist dies sehr zu gönnen, ist er doch sehr trainingsfleissig. Der 26-jährige Sennenschwinger besiegte im letzten Gang um den Kranz den Oberaargauer André Rossier. Siegrist arbeitet als Werkmeister in Frutigen und schwingt seit diesem Jahr für die Schwingersektion Reichenbach, die in dieser Saison bereits den zweiten Neukranzer nach dem derzeit verletzten Dario Bühler zu feiern hat. Der 18-jährige Fabian Schärz aus Aeschi bestritt am Sonntag sein erstes Schwingfest bei den Aktiven im Kanton Bern. Zuvor waren ihm Corona, ein Welschland-Lehrjahr und Verletzungen an Schulter und Knie dazwischengekommen. An seiner Premiere schlug er sich beachtlich: Mit drei Siegen, einem Gestellten und zwei Niederlagen klassierte sich der 180 cm grosse und 85 kg schwere Athlet nur einen Viertelpunkt hinter dem Kranz. Mit seiner guten Kampfübersicht und seiner Vielseitigkeit ist dem Nationalturner in Zukunft einiges zuzutrauen.

Neben Siegrist gab es mit dem Grindelwaldner Sämi Gerber, dem Oberaargauer Florian Röthlisberger, Daniel Rüegg aus dem Seeland und dem Emmentaler Marcel Kobel vier weitere Neukranzer. Mit insgesamt fünf Kränzen erhielten die Berner Oberländer ausnahmsweise nicht den Hauptanteil des Eichenlaubs. Dieser Erfolg wurde den Emmentalern mit zehn Kränzen zuteil.

Orliks zweiter Stoos-Kranz

Zeitgleich zum «Seeländischen» fand auf dem Stoos das erste Bergkranzfest der Saison statt, wo der aktuelle Schwingerkönig Joel Wicki nach dem Schlussgangerfolg über Mike Müllestein siegte. Bester Berner war Matthias Aeschbacher auf dem zweiten Rang, der zum Abschluss Armon Orlik auf den Rücken legte. In der Innerschweiz waren auch einige Frutigländer am Start. Nach 2018 holte sich Curdin Orlik vom Schwingklub Frutigen seinen zweiten Stoos-Kranz. Mit vier Siegen klassierte er sich auf dem vierten Rang als zweitbester Berner. Nur um einen Viertelpunkt verpasste Jan Wittwer das Eichenlaub, und auch Vorjahressieger Josias Wittwer gelang mit drei Siegen ein guter Wettkampf.

PETER ZAHLER, WICHTRACH

Ranglistenauszüge Seeländisches Schwingfest, Lyss

1. Stucki Christian, Lyss; 6d. Siegrist Lukas, Kandergrund; 10c. Schärz Fabian, Aeschi; 12d. Knutti Alexander, Adelboden; 16e. Ryter Peter, Kandergrund.

Stoos-Schwinget

1. Wicki Joel, Sörenberg; 4b. Orlik Curdin, Thun (Frutigen); 8a. Wittwer Jan, Faulensee (Aeschi); 10a. Wittwer Josias, Frutigen; 15e.Aellen Florian, Adelboden (Saanenland); 26b. Klossner Adrian, Horboden (Frutigen):

Seeländischer Nachwuchsschwingertag, Lyss

2014-15: 4b. Gafner Remo, Unterseen (Aeschi). 2010-11: 9b. Gafner Leon, Unterseen (Aeschi); 19a. Wyssen Kari, Ried. 2008-09: 10a. Brunner Yannis, Aeschi; 12e. Gafner Milo, Unterseen (Aeschi); 13a. Zbären Gian, Frutigen. 2006-07: 6d. Wyssen Kilian, Ried; 18b. Allenbach Michael, Achseten.

Abe-Schwinget am Gotthelfmärit, Sumiswald

1. Aeschbacher Matthias, Rüegsauschachen; 4. Klossner Sven, Horboden (Frutigen); 17. Kipfer Manuel, Scharnachtal.

Jungschwingertag am Gotthelfmärit, Sumiswald 2014-15: 18. Allenbach Thierry, Frutigen. 2012- 13: 7a. Rubin Leandro, Aeschi. 2011: 2. Reichen David, Krattigen; 5. Mühlematter Cedric, Faulensee (Aeschi). 2009-10: 8c. Schmid Cédric, Wengi; 9b. Scheidegger Julian, Frutigen. 2007-08: 16. Schmid Reto, Frutigen (Unfall).