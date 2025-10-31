Immobilien Immobilien
Skilegende René Berthod begeistert am BOSV-Höck

  31.10.2025 Sport
René Berthod zog mit dem Vortrag am BOSV alle in seinen Bann. BILD: ZVG
Oliver Künzi, Präsident des Ex-Klusiv Clubs des Berner Oberländischen Skiverbandes (BOSV), freute sich, zahlreiche Schneesportfreunde am Herbsthöck begrüssen zu können. Besonders erwähnte er, dass beim Weltcup-Saisonauftakt zwei Talente des BOSV am Start ...

