Spannender Wettkampf beim Sommercup im Kleinkaliberschützenhaus Frutigen

Am Freitag, 25. Juli 2025, fand im Kleinkaliberschützenhaus Frutigen der alljährliche Sommercup statt. Der Wettkampf, der gemeinsam von den Sportschützen Blausee-Mitholz und den Kleinkaliberschützen Frutigen im Cupsystem ausgetragen wird, zog die Schützen an den Standort Hubel in Frutigen.

Bereits um 17 Uhr fand die Auslosung statt. Ein Teilnehmerrekord: 22 Schützinnen und Schützen fanden sich im Hubelhaus ein. Immer Zweierpaarungen wurden ausgelost und um 17.30 Uhr fiel der Startschuss. Die erste Runde bestand aus 20 Schüssen, die in der 10er-Wertung gewertet wurden. Dabei schiessen die Sportlerinnen und Sportler auf eine A10-Scheibe und es zählt für Punkte jeweils nur die Zahl vor dem Komma. Die Gegner schossen immer zur gleichen Zeit auf zwei Scheiben nebeneinander. Nach der ersten Runde kamen 11 Schützen und ein «Lucky Loser» in die zweite Runde. In den darauffolgenden Runden wurden jeweils 10 Schüsse abgegeben, wobei nun die Zehntelwertung galt. Da im Schützenhaus momentan zwei Scheiben ausgefallen sind, wurde die Qualifikation etwas verkürzt. In der dritten Runde schossen noch sechs Schützen, unter anderem Adrian Thönen, Livia Schmid, Alfred Zahler, Hansueli Thönen, Fritz Kratzer und Tony Zumkehr. Die Spannung stieg und in den Zuschauerreihen wurde es plötzlich ganz still. Nach einem intensiven Wettkampfverlauf stand am Ende des Abends der Sieger fest: Tony Zumkehr aus Frutigen konnte sich den Tagessieg sichern und zeigte einmal mehr sein herausragendes Können. Auf den zweiten Platz schoss sich Fritz Kratzer von den Sportschützen Blausee-Mitholz, gefolgt von Hansueli Thönen (Frutigen), der den dritten Platz belegte. Alfred Zahler (Frutigen) komplettierte das Spitzenquartett auf dem vierten Platz. Der Sommercup im Kleinkaliberschützenhaus Frutigen war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg und ein Highlight im Kalender der Sportschützen. Die Teilnehmenden und die Zuschauenden freuen sich bereits auf das nächste Jahr, wenn es wieder heisst: Ziel ins Visier nehmen und den besten Schützen des Abends küren.

LIVIA SCHMID, KLEINKALIBERSCHÜTZEN FRUTIGEN