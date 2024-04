Am Samstagabend ging es in der Drittligapartie zwischen Frutigen und Lerchenfeld zur Sache. Die Gastgeber brauchten drei Punkte, um am Leader Heimberg dranzubleiben und die Verfolger Weissenstein und Lerchenfeld auf Distanz zu halten. Stattdessen musste Frutigen die zweite Heimniederlage ...