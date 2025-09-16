Spiel, Spass und Sonnenschein – trotz Regenschauern

Die Kinder fuhren mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen der Ludothek um die Wette oder transportierten sich gegenseitig von einem Ort zum anderen. Die ...

Der Pausenplatz des Dorfschulhauses in Adelboden verwandelte sich am vergangenen Mittwoch in eine grosse Rennstrecke.

Die Kinder fuhren mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen der Ludothek um die Wette oder transportierten sich gegenseitig von einem Ort zum anderen. Die zwischenzeitlichen Regengüsse konnten der guten Stimmung nichts anhaben.

Im Eingangsbereich des Schulhauses erfüllten sich die Schminkwünsche der Kinder, wobei vor allem die Tier- und Blumenmuster grossen Anklang fanden.

Der Regenbogen gehörte zu den passendsten Motiven des Nachmittags, denn es zeigte sich nach den Regenschauern immer wieder die Sonne. Mit der Sonne strahlten die Mädchen mit ihren schön geflochtenen Haaren um die Wette.

Etwas ruhiger ging es in der Aula beim Lottospielen zu und her. Natürlich war die Freude bei einer vollen Karte und einem gewonnenen Preis gross. Das Früchtebuffet mit Brot und Schoggistängeli sorgte für eine Stärkung zwischendurch, die Eltern konnten sich währenddessen beim Kaffee austauschen.

MARINA LANDAUER