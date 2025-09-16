Immobilien Immobilien
Spiel, Spass und Sonnenschein – trotz Regenschauern

  16.09.2025 Adelboden
Die Kinder hatten trotz des Regens Spass. BILD: MARINA LANDAUER
Der Pausenplatz des Dorfschulhauses in Adelboden verwandelte sich am vergangenen Mittwoch in eine grosse Rennstrecke.

Die Kinder fuhren mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen der Ludothek um die Wette oder transportierten sich gegenseitig von einem Ort zum anderen. Die ...

