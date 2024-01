Am 22. Januar besuchten die Kinder der 3. bis 6. Klasse der Schule Rinderwald die Senioren im jetzt Andristmatte in Frutigen. Die Mittagsbetreuerin Karin Schranz hatte die Kinder vorgängig in der Schule auf den Spielnachmittag vorbereitet. Es hat den Senioren und den Schülern viel Spass ...