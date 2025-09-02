Immobilien Immobilien
Spitäler fmi mit neuer Führung

  02.09.2025 Frutigen

Wechsel in der Geschäftsführung der Spitäler fml AG: Der Verwaltungsrat hat Dr. med. Stephanie Hackethal als CEO der Spitäler fmi AG gewählt.

Stephanie Hackethal (Bild) wird ihre neue Funktion im März 2026 übernehmen. Bis dahin nimmt ...

