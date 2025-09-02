Spitäler fmi mit neuer Führung

Stephanie Hackethal (Bild) wird ihre neue Funktion im März 2026 übernehmen. Bis dahin nimmt ...

Wechsel in der Geschäftsführung der Spitäler fml AG: Der Verwaltungsrat hat Dr. med. Stephanie Hackethal als CEO der Spitäler fmi AG gewählt.

Stephanie Hackethal (Bild) wird ihre neue Funktion im März 2026 übernehmen. Bis dahin nimmt Dr. Karin Ritschard Ugi weiterhin die Funktionen als Verwaltungsratspräsidentin und interimistisch als CEO und Vorsitzende der Geschäftsleitung wahr.

Hackethal ist in Hamburg aufgewachsen. Sie studierte Medizin an den Universitäten Jena, Kiel, Hamburg und Wien und arbeitete zwei Jahre als Assistenzärztin in der Inneren Medizin. Sie besitzt ein «Diplom Gesundheitsökonom» des Betriebswirtschaftlichen Instituts Deutschland und erwarb an der Uni St. Gallen das CAS für «Systemisches Management im Gesundheitswesen».

Hackethal leitet seit September 2021 als CEO das Kantonsspital Glarus. Davor arbeitete sie als COO im Kinderspital Zürich. Dank ihrer Ausbildung und Tätigkeit als Gesundheitsökonomin bringe sei «tiefgreifendes Wissen in der ökonomischen Steuerung von Gesundheitseinrichtungen mit», heisst es in der Mitteilung. In ihrer Laufbahn habe sie in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen erfolgreich komplexe Herausforderungen gemeistert.

