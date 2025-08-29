Sport, Spass und Freunde im Polysportcamp Frutigen

In den Herbstferien sind Spass, Bewegung und Action garantiert: Dank der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Frutigen kommt MS Sports vom 22. bis 26. September 2025 mit dem Polysportcamp nach Frutigen.

Während fünf Tagen werden die Kinder und Jugendlichen bestens betreut. Das tägliche Programm läuft jeweils von 9.30 bis 16.00 Uhr und beinhaltet zwei Trainingseinheiten, geleitet von einem kompetenten Trainerteam. Das Sportangebot ist vielfältig: Die Kids können sich bei Ballsportarten wie Fussball oder Unihockey auspowern, beim Trampolinspringen, Parcours oder Turnen Spass haben und in polysportiven Spielen wie Pantherball, Burgball oder Völkerball neue Herausforderungen erleben.

Ein Highlight unter vielen

Ein besonderes Highlight sind die Super Games (Lagerolympiade), die an einem Halbtag mit sechs spannenden Posten stattfinden. Zur Stärkung gibt es täglich ein frisch gekochtes Mittagessen vom Hotel Simplon in Frutigen, ergänzt durch abwechslungsreiche Mittagsprogramme wie Werwölflen, Brettspiele oder 15/14.

Ein Ort, an dem Freundschaften entstehen

Im Camp steht der Spass an erster Stelle – Ziel ist es, den Teilnehmenden eine unvergessliche Woche zu bieten. Doch nicht nur sportlich, auch sozial und persönlich profitieren die Kinder und Jugendlichen: Gemeinsam werden Erfahrungen gesammelt, kleine und grosse Herausforderungen gemeistert und viele neue Freundschaften geschlossen. Egal ob Anfänger oder Könner – alle Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2019 sind herzlich willkommen.

RED

Weitere Informationen unter:

www.mssports.ch/polysportcamps (Mit dem Gutscheincode «frutigen30» gibt es 30 Franken Rabatt – einzugeben bei der Anmeldung).