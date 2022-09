Sport

STEINHEBEN Zwei Frauen vom Turnverein Reichenbach fuhren am Samstag ins Baselbiet an die Steinhebermeisterschaft. Dieser Wettkampf war eine gute Vorbereitung auf die Schweizermeisterschaft, die nächsten Samstag im Thurgau stattfindet. Der Modus beinhaltete eine Vorrunde, in ...