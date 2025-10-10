Starker Auftritt trotz Niederlage – Adelboden fordert Martigny alles ab

Vor 201 Zuschauerinnen und Zuschauern empfing der EHC Adelboden am Mittwochabend den HC Martigny in der Freizeit- und Sportarena. Die Gäste aus dem Wallis zeigten sich von Beginn an spielstark und verlangten alles von den Engstligtalern.

OLI BÜSCHLEN



OLI BÜSCHLEN

Martigny startete druckvoll und ging nach gut sieben Minuten verdient mit 0:1 in Führung. Die Antwort des Heimteams folgte jedoch prompt: Nur rund eineinhalb Minuten später nutzte Dähler die erste richtige Chance der Adelbodner nach einem schnellen Konter und glich eiskalt zum 1:1 aus. In der Folge verhinderte Torhüter Friedli mit mehreren starken Paraden einen erneuten Rückstand. Gegen Drittelsende musste Adelboden nach einer Strafe von Nydegger in Unterzahl agieren.

Martigny traf in dieser Phase nur den Pfosten, während Althaus auf der Gegenseite sogar die Chance auf einen Shorthander hatte, jedoch entscheidend gestört wurde. Kurz vor der Pause glänzte Friedli mit einer weiteren Parade – so blieb es beim 1:1 nach dem ersten Drittel. Der Mittelabschnitt begann ausgeglichen, beide Teams kamen zu Gelegenheiten, die letzte Konsequenz fehlte jedoch auf beiden Seiten.

Adelboden zeigte sich zunehmend besser auf den Gegner eingestellt und setzte Nadelstiche – in dieser Phase hätte die Partie durchaus auf beide Seiten kippen können. Chatelain verpasste nach einem Konter die Führung knapp, sein Abschluss leitete jedoch den Gegenzug der Gäste ein. Martigny nutzte die Gelegenheit und stellte auf 1:2. Mit dem Momentum im Rücken drückten die Gäste weiter, jedoch ohne nachzulegen. Gegen Drittelsende zeigte sich das Heimteam dominant und drückte stark auf den Ausgleich. Dieser blieb den Engstligtalern jedoch verwehrt. Im letzten Drittel erwischten die Gäste erneut den besseren Start. Adelboden überstand diese Phase und fand danach wieder besser ins Spiel. In der Mitte des Drittels bot sich den Engstligtalern in Überzahl die grosse Chance auf den Ausgleich, doch im Powerplay fehlte es an Genauigkeit, sodass in diesen zwei Minuten keine wirkliche Torgefahr entstand. Nach dem überstandenen Unterzahlspiel traten die Walliser sehr souverän auf und liessen das Heimteam kaum noch ins eigene Drittel vordringen. Erst 30 Sekunden vor Schluss konnte Friedli einem sechsten Feldspieler Platz machen. Martigny konterte kurz vor Schluss, und Michellod setzte mit dem Treffer zum 1:3 den Schlusspunkt. Der EHC Adelboden zeigte in einem fair geführten Spiel über weite Strecken eine engagierte Leistung und hielt die Partie gegen das favorisierte Martigny lange offen. Im Schlussabschnitt fehlten jedoch die Kraft und die Genauigkeit, um zurück in die Partie zu finden.Weiter geht es für die Mannschaft von Putz Schranz am kommenden Samstag auswärts bei Forward Morges. Das nächste Heimspiel gegen den HC Düdingen Bulls findet am 18. Oktober statt. Spielbeginn in der Freizeit- und Sportarena ist um 19.45 Uhr.