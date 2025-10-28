Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Stiftung Lohner Adelboden feiert den Herbst

  28.10.2025 Adelboden

Der Herbst-Dorfet lädt zum gemütlichen Zusammensein und geselligen «Dorfä» ein. Wenn die Tage kürzer werden und der Spätherbst Einzug hält, treffen sich die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mieterinnen und Mieter der Stiftung Lohner Adelboden ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote