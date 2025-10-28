Stiftung Lohner Adelboden feiert den Herbst

Der Herbst-Dorfet lädt zum gemütlichen Zusammensein und geselligen «Dorfä» ein. Wenn die Tage kürzer werden und der Spätherbst Einzug hält, treffen sich die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mieterinnen und Mieter der Stiftung Lohner Adelboden ...

Ein gemeinsames Mittagessen und ein späteres Zvieri, schwungvoll begleitet von der Örgeligruppe Engstligtal, schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre für Begegnungen, Gespräche und das persönliche Kennenlernen. Im hektischen Alltag bleibt für den Austausch oft nur wenig Zeit – umso schöner ist es, sich in entspannter Umgebung wieder einmal richtig zu begegnen. Bei feinem Essen und musikalischer Unterhaltung gelingt das besonders leicht. Der Austausch unter den Angehörigen kann sehr guttun, denn gemeinsame Anliegen und Fragen verbinden. In diesem Jahr durfte die Stiftung Lohner Adelboden über hundert Gäste bewirten. Sie freut sich über das grosse Interesse, die entstandenen Freundschaften und die wertvollen Beziehungen, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen.

RED