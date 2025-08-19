Strahlende Gesichter und grosse Emotionen bei den Special-Olympics-Radrennen

Am 16. August 2025 verwandelte sich der Flugplatz Interlaken beim 5. Pararace & Roll-Event in eine Bühne voller Emotionen, Freude und sportlicher ...

16. Augst 2025 – Strahlende Gesichter und grosse Emotionen bei den Radrennen der Special Olympics

Am 16. August 2025 verwandelte sich der Flugplatz Interlaken beim 5. Pararace & Roll-Event in eine Bühne voller Emotionen, Freude und sportlicher Höchstleistungen. Bei heissen Temperaturen traten 90 AthletInnen der Special Olympics an und sorgten für unvergessliche Momente.

Bereits am Vormittag um 10.30 Uhr starteten die Divisioning-Rennen, bei denen die SportlerInnen in ihre Leistungsklassen eingeteilt wurden. Ab 13.30 Uhr folgten die packenden Finalrennen über Distanzen von 500 bis 10 000 Metern. Trotz der Hitze gaben die TeilnehmerInnen alles und zeigten eindrucksvoll, was Leidenschaft, Wille und Teamgeist bewirken können. Das Publikum feuerte die AthletInnen begeistert an, und im Ziel waren nur strahlende Gesichter zu sehen – Glück, Stolz und Freude lagen spürbar in der Luft. Gänsehautmomente bescherte schliesslich die feierliche Medaillenzeremonie, bei der alle Teilnehmer:innen für ihre grossartigen Leistungen geehrt wurden.Das Zusammenspiel von sportlichem Ehrgeiz, Fairness und gemeinsamer Begeisterung machte diesen Tag zu einem besonderen Höhepunkt des Pararace & Roll-Events.

Weitere Informationen: www.pararace.ch, Beat Dänzer 079 530 03 56

RED