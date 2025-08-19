Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Strahlende Gesichter und grosse Emotionen bei den Special-Olympics-Radrennen

  19.08.2025 Sport
Das Radrenn-Team der Special-Olympics. BILD: ZVG SAM BUCHLI
Das Radrenn-Team der Special-Olympics. BILD: ZVG SAM BUCHLI

16. Augst 2025 – Strahlende Gesichter und grosse Emotionen bei den Radrennen der Special Olympics

Am 16. August 2025 verwandelte sich der Flugplatz Interlaken beim 5. Pararace & Roll-Event in eine Bühne voller Emotionen, Freude und sportlicher ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote