«Willst auch du in Zukunft Skifahren? Ja zum Klimaschutzgesetz am 18. Juni!»: Mit diesem Slogan machte die Berner Regionalgruppe von Greenpeace gestern Montag auf die bevorstehende Abstimmung aufmerksam. Man habe sich rund 2,5 Stunden am Pistenrand auf der Elsigenalp aufgehalten, um die saison- und orts-untypische "Strandparty" zu feiern, war von den Umweltaktivisten zu erfahren. Danach habe man den Ort freiwillig verlassen.